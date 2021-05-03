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Лесю Нікітюк в спокусливому топі і лосинах запідозрили в новому романі: "очі горять"

Автор: Lite

Леся Нікітюк вміє за допомогою одягу підкреслити достоїнства фігури і стрункість. Якось зірка зізнавалася, що раніше комплектувала через високий зріст, але зараз все змінилося. Вона із задоволенням витрачається на гарний одяг і взуття. Так, Леді Ле вирішила похвалитися стильним і спокусливим весняним аутфітом, влаштувавши фотосет прямо на балконі з видом на Київ.

В Instagram- вона запостила атмосферний фотосет в ефектному образі.

Леся підкреслила стрункі вигини чорним топом з довгим рукавом і приспущеною лінією плечей на золотій блискавці і лосинами (весь комплект від Balmain). Вона доповнила спокусливий образ трендовими туфлями на невеликому стійкому каблуці і чорною акуратною сумочкою. Леся довершила брендовий аутфіт золотими прикрасами, гладко уклала волосся і зробила ніжний макіяж в нюдових тонах, виділивши очі.

Підписники зірки" вирахували" її місце знаходження - ресторан Matiz на даху в центрі столиці.

"Леся Іванівна.. "завжди на висоті", - констатувала усміхнена знаменитість.

Леся позувала у спокусливому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях шанувальники завалили Лесю заслуженими компліментами. В образі Леді Ле їх захоплювало все.

  • Супер красуня, богиня
  • Красуня, так тримати
  • Шикарні туфлі
  • Прикольний костюмчик
  • Ти прекрасна, спору немає
  • Леся, ти просто Супер!
  • Очі горять, напевно, хтось з'явився
  • Лялечка наша

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала парад весняних образів і звернулася до шанувальників з проханням.

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Новини України Леся Нікітюк