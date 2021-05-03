Лесю Нікітюк в спокусливому топі і лосинах запідозрили в новому романі: "очі горять"

Леся підкреслила стрункі вигини чорним топом з довгим рукавом і приспущеною лінією плечей на золотій блискавці і лосинами (весь комплект від Balmain). Вона доповнила спокусливий образ трендовими туфлями на невеликому стійкому каблуці і чорною акуратною сумочкою. Леся довершила брендовий аутфіт золотими прикрасами, гладко уклала волосся і зробила ніжний макіяж в нюдових тонах, виділивши очі.

Підписники зірки" вирахували" її місце знаходження - ресторан Matiz на даху в центрі столиці.

"Леся Іванівна.. "завжди на висоті", - констатувала усміхнена знаменитість.

Леся позувала у спокусливому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях шанувальники завалили Лесю заслуженими компліментами. В образі Леді Ле їх захоплювало все.