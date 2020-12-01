Лилия Ребрик с шикарным декольте удивила поклонников неожиданным селфи с Владом Ямой

Лилия Ребрик недавно поделилась с фанатами семейным видео, счастливая мама с двумя лапочками-дочками лепят на кухне печенье. Вообще, карантин выходного дня, похоже, освободил ведущей кучу времени, так что теперь она успевает проводить еще больше времени с семьей.

Например, Лилия поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Так что ловите идею, как одеваться, чтобы и стильно, и тепло, и все на вас оборачивались.

Но, разумеется, такая персона, как Ребик без работы долго все равно не сидит, то она на одних съемках, то уже на других. Но на этот раз звезда по-настоящему удивила своих фанатов селфи с... Владом Ямой. Конечно, творческим личностям не раз приходилось стыкаться на площадках. На этот раз звезды вместе приняли участие в работе над сериалом "Великі Вуйки" на 1+1.

"Гарний спосіб відволіктися від звичайних буднів. Тому дивіться нові серії та діліться враженнями в коментарях. Робіть це сміливо, не стримуючи емоцій. Нові зіркові герої, нові емоції і одразу декілька серій...", - написала Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Красотка! Талантливая, лучезарная и обворожительная! Спасибо Вам, что радуете нас своми ролями. Здоровья Вам и Вашим близким", "Супер! Лилия, вы позитивчик", "Лілія, ви - неперевершена! Дуже подобається! Натхнення і сил вам!", - поздравили актрису фанаты.

Напомним, Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В домашнем костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.