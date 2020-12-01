Лілія Ребрик з розкішним декольте здивувала шанувальників селфі з Владом Ямою

Лілія Ребрик нещодавно поділилася з фанатами сімейним відео, щаслива мама з двома лапочка-доньками ліплять на кухні печиво. Взагалі, карантин вихідного дня, схоже, звільнив провідною купу часу, так що тепер вона встигає проводити більше часу з сім'єю.

Наприклад, Лілія поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Так що ловіть ідею, як одягатися, щоб і стильно, і тепло, і все на вас оберталися.

Але, зрозуміло, така персона, як Ребик без роботи довго все одно не сидить, то вона на одних зйомках, то вже на інших. Але цього разу зірка по-справжньому здивувала своїх фанатів селфи з... Владом Ямою. Звичайно, творчим особистостям не раз доводилося стикатися на майданчиках. На цей раз зірки взяли участь у роботі над серіалом "Великі Вуйки" на 1+1.

"Гарний спосіб відволіктися від звичайних буднів. Тому дивіться нові серії та діліться враженнями в коментарях. Робіть це сміливо, не стримуючи емоцій. Нові зіркові герої, нові емоції і одразу декілька серій...", - написала Лілія.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Красуня! Талановита, промениста і чарівна! Спасибі Вам, що радуєте нас своїми ролями. Здоров'я Вам і Вашим близьким", "Супер! Лілія, ви позитивчик", "Лілія, ві - неперевершена! Дуже подобається! Натхнення і сил вам!" - актрису привітали фанати.

Нагадаємо, Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці в спортивних штанях. В домашньому - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.