Ложка дегтя в бочке меда: жена Ямы научила легко справляться с семейными неурядицами

"Просто счастливые мы.. Как утверждает одна из мудрых цитат о семье: "будьте руками и глазами друг другу". Прочная семья - это ежедневная упорная работа. Согласны? Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно - улыбаться, учиться и идти дальше", - поделилась главными принципами крепкой и дружной семьи мудрая жена хореографа.

По ее словам, если семейные обязанности основаны на любви, то все вокруг заряжены на гармонию и счастье, но не забыла упомянуть о "ложке дегтя в бочке с медом".

Жена Влада резонно отметила, что в фотоблоге все видят глянцевую идеальную картинку, но немногие задумываются, что за ней стоит. Лилиана заверила, что счастливые отношения "не падают с неба", а за ними "стоят огромный труд, внимание и уважение друг к другу".

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном счастливы вместе (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Я тоже человек, и у меня бывает плохое настроение, когда все раздражает. Но я всегда стараюсь "не залипать" в этом состоянии. Я просто анализирую свои эмоции, принимаю их, проживаю. Отвлекаю себя любимым делом (танцы, чтение книги, макияж, приготовление чего-то вкусного). И после этого я вновь любящая жена и мама", - поделилась личным секретом восстановления Лилиана.