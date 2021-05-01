Ложка дьогтю в бочці меду: дружина Ями навчила легко справлятися з сімейними негараздами

"Просто щасливі ми.. Як стверджує одна з мудрих цитат про сім'ю:"будьте руками і очима один одному". Міцна сім'я - це щоденна наполеглива робота. Згодні? Запорука сімейного щастя в доброті, щирості і чуйності. Навіть коли складно - посміхатися, вчитися і йти далі", - поділилася головними принципами міцної і дружної сім'ї мудра дружина хореографа.

За її словами, якщо сімейні обов'язки засновані на любові, то всі навколо заряджені на гармонію і щастя, але не забула згадати про "ложці дьогтю в бочці з медом".

Дружина Влада резонно зазначила, що у фотоблозі всі бачать глянсову ідеальну картинку, але мало хто замислюється, що за нею стоїть. Ліліана запевнила, що щасливі стосунки "не падають з неба", а за ними "стоять величезна праця, увага і повага один до одного".

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном щасливі разом (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Я теж людина, і у мене буває поганий настрій, коли все дратує. Але я завжди намагаюся "не залипати" в цьому стані. Я просто аналізую свої емоції, приймаю їх, проживаю. Відволікаю себе улюбленою справою (танці, читання книги, макіяж, приготування чогось смачного). І після цього я знову любляча дружина і мама", - поділилася особистим секретом відновлення Ліліана.