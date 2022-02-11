Лучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьях

В обычной жизни звезда предпочитает расслабленный кэжуал, деним и классические костюмы. Как истинный гурман, Энистон обожает винтажные вещи и даже порой демонстрирует их на светских раутах.

Что касается выходов, Дженнифер обожает изысканную классику, на долгие годы став главной фанаткой маленького черного платья. За последнее время она отыскала массу интересных моделей у Saint Laurent, Versace и Valentino. Также звезда обожает изысканные наряды Bottega Veneta, роскошные Loewe и Dior.

Не удивительно, что когда Дженнифер выходит на красную дорожку, от нее сложно оторвать взгляд. Любуемся!

Лучшие вечерние выходы актрисы (фото: Getty Images)