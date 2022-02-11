Кращі виходи Дженніфер Еністон у вечірніх сукнях

У звичайному житті зірка обирає розслаблений кежуал, денім і класичні костюми. Як справжній гурман, Еністон обожнює вінтажні речі і навіть часом демонструє їх на світських раутах.

Що стосується виходів, Дженніфер обожнюває вишукану класику, на довгі роки ставши головною фанаткою маленького чорного плаття. За останній час вона відшукала масу цікавих моделей у Saint Laurent, Versace і Valentino. Також зірка обожнює вишукані вбрання Bottega Veneta, розкішні Loewe і Dior.

Не дивно, що коли Дженніфер виходить на червону доріжку, від неї складно відірвати погляд. Милуємося!

Кращі вечірні виходи актриси (фото: Getty Images)