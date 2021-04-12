Меган Маркл оставила принца Гарри одного, Alyona Alyona шокировала голым фото: топ громких новостей недели

Принц Гарри впервые за год отправится на Родину в одиночестве

На прошлой неделе весь мир потрясла смерть принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Внимание прессы также было приковано к реакции на это событие Меган Маркл и принца Гарри. Пара покинула Великобританию в марте 2020-го, сложив официальные полномочия. А в марте этого года дала скандальное интервью Опре Уинфри. Но, как оказалось, ничто не может стать между принцем и его семьей.

Принц Гарри и Меган Маркл на время расстанутся (фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам инсайдеров, Супруг Меган Маркл был просто убит горем и впервые за год собрался на родину, чтобы поддержать родных, и в частности бабушку. Траурная процессия состоится в Виндзоре 17 апреля и будет скромной, как завещал принц Филипп. На немноголюдной церемонии будет около 30 человек. И Меган Маркл в них не числится.

Жена принца Гарри, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, скорее всего, останется в США. Как утверждают источники, врачи не рекомендуют будущей маме путешествовать в таком положении.

Злата Огневич выиграла шоу "Маска"

10-го апреля состоялся последний выпуск популярного шоу "Маска". В течение трех месяцев зрители вместе со звездными детективами Олегом Винником, Настей Каменских, DZIDZIO, Олей Поляковой и Андреем Данилко угадывали, кто скрывался под загадочными масками. В финал шоу вышли три участника: мужественный Носорог, романтичный Дракон и величественное Солнце, которое и стало победителем.

Под маской скрывалась Злата Огневич. "Мы пытались вас запутать, но вы такие умные и сообразительные, что это практически нереально сделать! Но, согласитесь со мной, в эфире, когда был Ворон, вы немножко запутались - я для этого сделала все, что было в моих силах", - поделилась победительница.

Злата Огневич стала победительницей (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Alyona Alyona шокировала голым фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona присоединилась к числу звезд, которые призывают любить себя такими, какие вы есть. А заодно выразила свою патриотическую позицию. Девушка выложила у себя в сети провокационный снимок, где предстала полностью обнаженной. Рэперша скопировала образ американской знаменитости - актрисы и певицы Лиззо, что тоже славится своими плюс-сайз параметрами. Недавно она сделала голую фотосессию, прикрывшись флагом США.

Alyona Alyona разделась для необычного проекта (nstagram.com/alyona.alyona.official)

"Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?" - написала Алена. Многие поблагодарили певицу за смелость и открытость. Но снимок вызвал в сети также немало негатива. В ответ хейтерам Alyona Alyona заявила, что специально выбрала такой стиль, чтобы привлечь как можно больше внимания. И получила четкую картину о двойных стандартах в обществе.

"Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты. Я говорю о важных вещах. Так же, что касается моей внешности и о чем я читаю рэп. Какая разница, с какой внешностью человек читает о важных вещах. Но для людей это важно. Это двойные стандарты", - высказалась звезда.