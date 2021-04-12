Меган Маркл залишила принца Гаррі одного, Alyona Alyona шокувала голим фото: топ гучних новин тижня

Принц Гаррі вперше за рік вирушить на Батьківщину один

Минулого тижня весь світ вразила смерть принца Філіпа, герцога Единбурзького. Увага преси також була прикута до реакції на цю подію Меган Маркл і принца Гаррі. Пара покинула Великобританію в березні 2020-го, склавши офіційні повноваження. А в березні цього року дала скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Але, як виявилося, ніщо не може стати між принцом і його сім'єю.

Принц Гаррі і Меган Маркл на час розлучаться (фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами інсайдерів, Чоловік Меган Маркл був просто убитий горем і вперше за рік зібрався на батьківщину, щоб підтримати рідних, і зокрема бабусю. Траурна процесія відбудеться у Віндзорі 17 квітня і буде скромною, як заповідав принц Філіп. На невелелюдній церемонії буде близько 30 осіб. І Меган Маркл в них не значиться.

Дружина принца Гаррі, яка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, скоріше усього, залишиться в США. Як стверджують джерела, лікарі не рекомендують майбутній мамі подорожувати в такому положенні.

Злата Огневич виграла шоу "Маска"

10-го квітня відбувся останній випуск популярного шоу "Маска". Протягом трьох місяців глядачі разом із зірковими детективами Олегом Винником, Настею Каменських, DZIDZIO, Олею Поляковою та Андрієм Данилком вгадували, хто переховувався під загадковими масками. У фінал шоу вийшли три учасника: мужній Носоріг, романтичний Дракон і величне Сонце, яке і стало переможцем.

Під маскою ховалася Злата Огневич. "Ми намагалися вас заплутати, але ви такі розумні і кмітливі, що це практично нереально зробити! Але, погодьтеся зі мною, в ефірі, коли був Ворон, ви трошки заплутались, я для цього зробила все, що було в моїх силах", - поділилася переможниця.

Злата Огневич стала переможницею (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Alyona Alyona шокувала голим фото

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona приєдналася до числа зірок, які закликають любити себе такими, які ви є. А заодно висловила свою патріотичну позицію. Дівчина виклала у себе в мережі провокаційний знімок, де постала повністю оголеною. Рэперша скопіювала образ американської знаменитості - актриси і співачки Ліззо, що теж славиться своїми плюс-сайз параметрами. Нещодавно вона зробила голу фотосесію, прикрившись прапором США.

Alyona Alyona роздяглася для незвичайного проекту (nstagram.com/alyona.alyona.official)

"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму - я чую шум. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?" - написала Альона. Багато шанувальників подякували співачці за сміливість і відкритість. Але знімок викликав у мережі також чимало негативу. У відповідь хейтерам Alyona Alyona заявила, що спеціально вибрала такий стиль, щоб привернути якомога більше уваги. І отримала чітку картину про подвійні стандарти в суспільстві.

"По-перше, я не хотіла нічиї почуття образити. А по-друге, ці люди живуть у своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України і ніколи не були на Майдані і не бачили, що в будь-якому сувенірному магазині продаються труси з прапором України, чим це не приниження? Для мене це подвійні стандарти. Я кажу про важливі речі. Так, що стосується моєї зовнішності і про що я читаю реп. Яка різниця, з якою зовнішністю людина читає про важливі речі. Але для людей це важливо. Це подвійні стандарти", - висловилася зірка.