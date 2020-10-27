Мейхер пожаловалась, что ее грудь сильно уменьшилась: виноваты "Танцы со звездами"

"Танцы со звездами" в девятом эфире 25 октября показывали невероятные трио с "выпускниками" прошлых сезонов. А участники взвешивались и мерились, чтобы понять, как проект изменил их тела.

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая всегда славилась своими прелестями, удивилась, что ее грудь уменьшилась. Кроме того, артистка встала на весы, которые показали, что она сбросила целых шесть килограммов (с 62 до 56).

Объем талии Надежды теперь 65 см, бедер - 94, а вот груди - 88 см.

"Объем грудей стал, о Боже, 88. А было намного больше", - воскликнула Мейхер.

Кроме того, она продемонстрировала свои балетные навыки, в том числе и поперечный шпагат.

Отметим, что задумка и хореография пасадобля для трио Надежда Мейхер, Кирилл Васюк, Даниэль Салем были очень сложными. Танцовщики допустили ряд ошибок. В частности, Кирилл запутался в подоле платья Нади. Кроме того, они лишь с третьего раза смогли поставить Мейхер на воздушный мостик. Но судьи были лояльны к танцовщикам, лишь Кухар раскритиковала "ротовую мимику" экс-"ВИА Гры".

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Даниэль Салем (видео: YouTube/Танці з зірками)

В результате Надежда и Кирилл попали в зону риска вместе с Сергеем Танчинцем и Яной Цибульской. Но пары были спасены неожиданным решением другой участницы.

Напомним, что шоу покинула Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Причем актриса ушла по собственной инициативе. Ведь в модерн, который они станцевали в трио с Ольгой Сумской, танцовщики вложили душу и сердце. А судьи жестко раскритиковали номер. Поклонники пары шокированы таким поворотом, и разнесли "Танцы со звездами" за Петрожицкую.