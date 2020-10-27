Мейхер поскаржилася, що її груди сильно зменшилися: винні "Танці з зірками"

"Танці з зірками" в дев'ятому ефірі 25 жовтня показували неймовірні тріо з "випускниками" минулих сезонів. А учасники важилися і мірялися, щоб зрозуміти, як проект змінив їхні тіла.

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер, яка завжди славилася своїми принадами, здивувалася, що її груди зменшилася. Крім того, артистка встала на ваги, які показали, що вона скинула цілих шість кілограмів (з 62 до 56).

Об'єм талії Надії тепер 65 см, стегон - 94, а ось грудей - 88 см.

"Об'єм грудей став, о Боже, 88. А було набагато більше", - вигукнула Мейхер.

Крім того, вона продемонструвала свої балетні навички, в тому числі і поперечний шпагат.

Зазначимо, що задумка і хореографія пасадобля для тріо Надія Мейхер, Кирило Васюк, Даніель Салем були дуже складними. Танцівники допустили ряд помилок. Зокрема, Кирило заплутався в подолі сукні Наді. Крім того, вони лише з третього разу змогли поставити Мейхер на повітряний місток. Але судді були лояльні до танцівників, лише Кухар розкритикувала "ротову міміку" екс-"ВІА Гри".

Надія Мейхер, Кирило Васюк і Даніель Салем (відео: YouTube/Танці з зірками)

В результаті Надія і Кирило потрапили в зону ризику разом з Сергієм Танчинцем і Яною Цибульською. Але пари були врятовані несподіваним рішенням іншої учасниці.

Нагадаємо, що шоу покинула Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко. Причому актриса пішла з власної ініціативи. Адже в модерн, який вони станцювали в тріо з Ольгою Сумською, танцівники вклали душу і серце. А судді жорстко розкритикували номер. Шанувальники пари шоковані таким поворотом, і рознесли "Танці з зірками" за Петрожицьку.