Не мог и не хотел принимать других решений: победитель "Холостячки 2" ответил на хейт из-за разрыва с Огневич

"Эй все не так, ну вы чего…?

Ну как же, а вот…?

Это да, но еще же было…

Да вы не так тут поняли!

И так далее.

⠀…первая реакция на комментарии и сообщения", - поделился Андрей.

Мужчина отметил, что ему очень хотелось ответить на обвинения, но он сдерживал себя, понимая, что в этом мало толка.

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"На что-то я отвечаю, чаще сдерживаюсь, гашу импульс, иногда напишу и сразу стираю. Никогда раньше у меня не было столько внутреннего импульса доказывать, что я не верблюд. Внутренне понимаю, что это абсолютно неблагодарное занятие - мой ответ ничего не даст и никого не переубедит. Правдой считается то, что раньше и громче было заявлено. Плюс эта "Правда" очень проста и понятна в понимании, а чтобы с ней соревноваться, нужно строить сложные цепочки из доводов и опровержений - а это уже про оправдываться", - написал победитель "Холостячки 2".

Он подчеркнул, что оправдываться ему не за что, ведь это его жизнь и он имеет право на свои решения, поступки и чувства.

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"А оправдываться мне не в чем, потому что: это моя жизнь, я живу ее так, как считаю нужным. Я имею право влюбиться, я имею право ревновать и ненавидеть, я имею право простить.

Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я и которая выбрала меня.

Я имею право разочароваться.

Я имею право на то, что у меня проходят чувства.

Я имею право на то, чтобы у меня что-то не получилось, при этом, оставаясь честным перед собой и девушкой", - заявил Задворный.

Андрей Задворный дал ответ хейтерам после признания о расставании со Златой Огневич (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Избранник Огневич отметил, что не мог принять другое решение и не видит смысла о чем-то жалеть, ведь это в прошлом.

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"Я не мог и не хотел принимать других решений, потому что в прошлом я действовал так, как чувствовал правильным в тот момент. Я не мыслю задним числом. А вы? Может вы купили на все деньги Биткоинов, когда они стоили по 10 баксов? Нет? А стоило… Понимаете о чем я? Временно, вынужденно, ваш Антагонист", - подытожил экс-возлюбленный певицы.