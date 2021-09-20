Могилевская засветила жениха-миллионера, Мишина рассказала правду про отношения с Эллертом: топ громких новостей недели

Могилевская показала жениха-миллионера

Украинская певица Наталья Могилевская - одна из завидных невест, которая пока то не отдала свое сердце никому. Тем не менее, фанаты то и дело подозревают звезду в романтичных связах. На днях Наталья сама спровоцировала разговоры о своей любви, показав общие кадры с бизнесменом Олегом Рыжовым. Пара предалась страстному танцу прямо на площади в центре Киева, а затем артистка выложила фото в свой Instagram.

Поскольку певицу и бизнесмена давно подозревают в романтичной связи, снимки стали очередным намеком на это: влюбленные смотрят друг другу в глаза и счастливо улыбаются. Наряды пары и вовсе напоминали свадебные: на Могилевской было роскошное вечернее платье в золотисто-белой гамме, а Рыжов был одет в стильный темно-серый костюм. Поклонники вновь засыпали Наталью вопросами о возможном романе. Но она не стала отвечать на них.

Наталья Могилевская с бизнесменом Олегом Рыжовым (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ксения Мишина призналась, что происходит между ними с Эллертом

Почти сразу после того как Ксения Мишина поставила точку в отношениях с Александром Эллертом, между влюбленными начались выяснения отношений. Пара не смогла просто так расстаться: после небольшого затишья Александр начал признаваться Ксении в любви, а сама Мишина хранила молчание, при этом демонстрируя букеты от загадочного поклонника. После пара была замечена на праздновании свадьбы у общих друзей. Поклонники были уверены, что между экс-влюбленными воцарилось понимание, и пара помирилась. Но оказалось, все не так просто.

Актриса пришла на пост-шоу проекта "Холостячка-2" и рассказала наконец всю правду. "Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис - это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше - я пока не знаю", - призналась экс-холостячка.

Ксения рассказала правду о кризисе с Эллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тина Кароль намекнула на новую любовь

Тина Кароль в последнее время много говорит о личной жизни. Так, певица откровенно рассказала, что когда-то встречалась сразу с двумя мужчинами, а также что планирует переезд в другую страну. А недавно вновь сделала намек на отношения с неким мужчиной. Так, в своем блоге она написала романтичную строчку под томным фото. В этом посте фанаты увидели намек на Дана Балана. Они предположили, что Тина хочет записать с ним песню. А возможно, и рассказать и более интригующую новость. Напомним, паре давно приписывают роман. Что ж, поживем - увидим.

Тина вновь наменкула на романтику с Баланом (фото: instagram.com/tina_karol)