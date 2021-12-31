Такие молоденькие! Сумская очаровала романтикой с мужем на фото 25-летней давности в Новый год

Ольга показала архивные черно-белые фото со вторым мужем Виталием Борсыюком.

На снимках запечатлен сам молодой актер на руках с дочкой актрисы от первого брака с Евгением Паперным, Антониной, а также со своей мамой и свекровью Сумской, Линой Петровной. Звезда поделилась теплыми воспоминаниями о том прекрасном периоде жизни.

Ольга показала архивные фото с родными людьми (фото: instagram.com/olgasumska)

А одном из кадров молодые и счастливые Ольга и Виталий целуются, на другом – мужчина держит на плечах дочку любимой, а также позирует за фортепиано.

"Наш з Віталієм Новий рік 25років тому…Приємно згадувати…Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною…Яка ж була хазяйка!Я багато чому у свекрушки навчилась…Щасливі роки..На фото-Віталік з манюньою Тонечкою…Обожнюю ці світлини", - написала Ольга.

Ее подписчикам очень понравились фото из семейного архива актерской семьи, о чем они сообщили в комментариях.