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Такие молоденькие! Сумская очаровала романтикой с мужем на фото 25-летней давности в Новый год

Автор: Styler

Ольга Сумская – активный пользователь соцсетей. Актриса с удовольствием общается с поклонниками и балует их фото из личного архива. Так, недавно она показала себя 19-летнюю, чем вызвала шквал восторга.

В новогодние праздник пришел черед и теплых кадров с семьей – снимками из альбома актриса поделилась в Instagram .

Ольга показала архивные черно-белые фото со вторым мужем Виталием Борсыюком.

На снимках запечатлен сам молодой актер на руках с дочкой актрисы от первого брака с Евгением Паперным, Антониной, а также со своей мамой и свекровью Сумской, Линой Петровной. Звезда поделилась теплыми воспоминаниями о том прекрасном периоде жизни.

Ольга показала архивные фото с родными людьми (фото: instagram.com/olgasumska)

А одном из кадров молодые и счастливые Ольга и Виталий целуются, на другом – мужчина держит на плечах дочку любимой, а также позирует за фортепиано.

"Наш з Віталієм Новий рік 25років тому…Приємно згадувати…Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною…Яка ж була хазяйка!Я багато чому у свекрушки навчилась…Щасливі роки..На фото-Віталік з манюньою Тонечкою…Обожнюю ці світлини", - написала Ольга.

Ее подписчикам очень понравились фото из семейного архива актерской семьи, о чем они сообщили в комментариях.

  • Очень похожи
  • Олечка , Вы такие солнечные
  • Якi гарнi та щасливi фото
  • Сколько радости! И глаза ваши светятся одинаково!
  • Обалденные
  • Молодость прекрасна!
  • Какие Вы классные
  • Ольга, вы красотка! Что тогда, что сейчас
  • Любуюсь Вами и всей семьей!

К слову, Ольга не боится экспериментов и перевоплощений и умеет удивлять поклонников.

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Ольга Сумская