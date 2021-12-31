Такі молоденькі! Сумська зачарувала романтикою з чоловіком на фото 25-річної давності в Новий Рік

Ольга показала архівні чорно-білі фото з другим чоловіком Віталієм Борсиюком.

На знімках зображений сам молодий актор на руках з дочкою актриси від першого шлюбу з Євгеном Паперним, Антоніною, а також зі своєю мамою і свекрухою сумської, Ліною Петрівною. Зірка поділилася теплими спогадами про той прекрасний період життя.

Ольга показала архівні фото з рідними людьми (фото: instagram.com/olgasumska)

А одному з кадрів молоді та щасливі Ольга та Віталій цілуються, на іншому – чоловік тримає на плечах доньку коханої, а також позує за фортепіано.

"Наш з Віталієм Новий рік 25років тому ... Приємно згадувати...Стіл накритий мамою Віталіка, Ліною Петрівною ... Яка ж була хазяйка! Я багато чому у свекрушки навчилась...Щасливі роки..На фото - Віталік з манюньою Тонечкою...Обожнюю ці світлини", - написала Ольга.

Її підписникам дуже сподобалися фото з сімейного архіву акторської сім'ї, про що вони повідомили в коментарях.