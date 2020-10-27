Мы можем планировать: жена Остапчука намекнула на пополнение в семье

Новая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая взяла фамилию мужа после свадьбы, решила пооткровенничать на тему пополнения в семье. Она сообщила, что совсем не против детей и не исключает возможности скоро стать матерью.

Кристина высказалась о материнском инстинкте и сказала, что они планируют детей в будущем.

"Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уже как будет, какие будут планы выше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – призналась Кристина в программе "Зірковий шлях".

Отметим, что на шикарной свадьбе пары было всего 45 гостей, а Кристина решила взять фамилию мужа после росписи.

Кстати, недавно в своих сторис Владимир предложил спросить у него что-то – и тут же получил вопрос "Жена беременна?". Остапчук тут же отшутился, показав супругу у бассейна с напитком в руках.

Кристина Горняк рассказала о возможном материнстве

Как мы писали ранее, Владимир Остапчук нашел оригинальным способ взаимодействия с хейтерами и сделал им заманчивое предложение.

Кстати, Владимир Остапчук высказался о бывшей жене Елене Войченко.