Ми можемо планувати: дружина Остапчука натякнула на поповнення в сім'ї

Нова дружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка взяла прізвище чоловіка після весілля, вирішила поговорити відверто на тему поповнення в родині. Вона повідомила, що зовсім не проти дітей і не виключає можливості скоро стати матір'ю.

Христина висловилася про материнський інстинкт і сказала, що вони планують дітей в майбутньому.

"Я дуже люблю дітей. Звичайно, будь-яка жінка любить своїх дітей більше всього. Але взагалі я люблю дітей. Тому в принципі я завжди "за", вже як буде, які будуть плани вище. Тому що ми можемо планувати, а як воно буде – не знаємо. Але ми будемо старатися", – зізналася Христина у програмі "Зірковий шлях".

Зазначимо, що на шикарному весіллі пари було всього 45 осіб, а Христина вирішила взяти прізвище чоловіка після розпису.

До речі, нещодавно в своїх сторіс Володимир запропонував запитати у нього щось і тут же отримав питання "Дружина вагітна?". Остапчук пожартував, показавши дружину біля басейну з напоєм в руках.

Христина Гірник розповіла про можливе материнство

Як ми писали раніше, Володимир Остапчук знайшов оригінальний спосіб взаємодії з хейтерами і зробив їм привабливу пропозицію.

До речі, Володимир Остапчук висловився про колишню дружину Олену Войченко.