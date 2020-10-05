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Муж уже не смотрит? На Каменских набросились в сети из-за фото в "хищном" бикини

Автор: Lite

Певица показала горячий кадр

Настя Каменских часто будоражит воображение пользователей сети пикантными фото и любит красоваться в бикини, демонстрируя аппетитные подтянутые формы. Недавно она вернулась из Турции, где устроила романтический отдых с мужем Потапом. Звезда продолжает публиковать жаркие кадры в бикини на странице в Instagram.

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Певица красуется в "хищном" купальнике, приняв выгодную соблазнительную позу и демонстрируя округлые бедра. Ее волосы немного влажные, а лицо – без макияжа.

"Каждая женщина - дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная", - подписала пикантный кадр певица.

Не все подписчики артистки пришли в восторг от ее очередного соблазнительного ракурса и наряда. Некоторые упрекнули звезду в том, что она злоупотребляет публикацией откровенных фото.

  • Красуня
  • Класс
  • Купальник - бомба
  • У Вас очень красивая фигура
  • Идеальная девушка
  • Больше нечего показать?
  • Все в том же репертуаре
  • Показать больше нечего. Не интересно
  • Ну сколько можно это показывать? Что, муж уже не смотрит? Достала
  • Настя, сбавляй с голыми фото

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских и Потап устроили вечернку в честь окончания лета и повеселились вместе с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей. Звездная компания провела время на славу.

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