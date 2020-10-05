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Чоловік вже не дивиться? На Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні

Автор: Lite

Співачка показала гарячий кадр

Настя Каменських часто розбурхує уяву користувачів мережі пікантними фото і любить красуватися в бікіні, демонструючи апетитні підтягнуті форми. Нещодавно вона повернулася з Туреччини, де влаштувала романтичний відпочинок з чоловіком Потапом. Зірка продовжує публікувати жаркі кадри в бікіні на сторінці в Instagram.

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Співачка красується в "хижому" купальнику, прийнявши вигідну звабливу позу і демонструючи округлі стегна. Її волосся трохи вологе, а обличчя – без макіяжу.

"Кожна жінка - дика кішка. Іноді мила і грайлива, іноді сильна і небезпечна", - підписала пікантний кадр співачка.

Не всі підписники артистки прийшли в захват від її чергового спокусливого ракурсу і вбрання. Деякі дорікнули зірку в тому, що вона зловживає публікацією відвертих фото.

  • Красуня
  • Клас
  • Купальник - бомба
  • У Вас дуже красива фігура
  • Ідеальна дівчина
  • Більше нічого показати?
  • Все в тому ж репертуарі
  • Показати більше нічого. Не цікаво
  • Ну скільки можна це показувати? Що, чоловік вже не дивиться? Дістала
  • Настя, сбавляй з голими фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських і Потап влаштували вечірку на честь закінчення літа і повеселилися разом з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою. Зіркова компанія провела час на славу.

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Новини України Настя Каменських