Наслаждаются теплом: Осадчая и Горбунов умилили семейными кадрами с сыном

Осадчая позировала на фоне реки в черных брюках-клеш, кроссовках и красной легкой курточке, не забыв и про шапку. Маленького Ивасика она одела в те же цвета и показала, как он любуется текущей водой - по-прежнему лишь со спины.

"Нарешті тепло! Плани на вихідні - дихати свіжим повітрям, мандрувати околицями Києва і працювати звичайно. А які в вас плани на цей перший теплий вікенд?" - написала теледива.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном устроили вылазку на свежий воздух (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов тоже сделал несколько очаровательных селфи - с любимой женой вдвоем, а также с ними всеми тремя.

"Офіційно перший день весни!" - прокомментировал фото счастливый ведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали семейными фото с прогулки (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети радуются за их семью и оставили теплые слова в комментариях.