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Наслаждаются теплом: Осадчая и Горбунов умилили семейными кадрами с сыном

Автор: Lite

Катя Осадчая недавно призналась, что нашла плюсы и в локдауне - к примеру, у нее появилось больше времени для прогулок на свежем воздухе с любимыми мужчинами - мужем и сыном. И если в рабочие дни телеведущая гуляет возле дома, на выходных они всей семьей устроили веселую вылазку под Киевом.

В своем Instagram Катя поделилась милыми семейными кадрами с Юрием Горбуновым и их 4-летним сыночком Иваном. Для променада они выбрали набережную Днепра в городе Украинка.

Осадчая позировала на фоне реки в черных брюках-клеш, кроссовках и красной легкой курточке, не забыв и про шапку. Маленького Ивасика она одела в те же цвета и показала, как он любуется текущей водой - по-прежнему лишь со спины.

"Нарешті тепло! Плани на вихідні - дихати свіжим повітрям, мандрувати околицями Києва і працювати звичайно. А які в вас плани на цей перший теплий вікенд?" - написала теледива.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном устроили вылазку на свежий воздух (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов тоже сделал несколько очаровательных селфи - с любимой женой вдвоем, а также с ними всеми тремя.

"Офіційно перший день весни!" - прокомментировал фото счастливый ведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали семейными фото с прогулки (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети радуются за их семью и оставили теплые слова в комментариях.

  • Яка красуня
  • Прекрасный вид!!! Наша родная Набережная Украинки
  • Богиня
  • О, прекрасні краєвиди нашої Українки
  • Люблю Вас настоящих! Берегите своё семейное счастье!
  • ГАРНЕНЬКІ
  • Такие милые вы

Напомним, что ранее Юрий Горбунов рассекретил таланты и увлечения сына Вани.

А еще Горбунов впечатлил сюрпризами от Осадчей и анонсировал их дуэт.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсын
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