Насолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином

Осадча позувала на тлі річки в чорних брюках-кльош, кросівках і червоній легкій курточці, не забувши і про шапку. Маленького Івасика вона одягла в ті ж кольори і показала, як він милується поточною водою - як і раніше, лише зі спини.

"Нарешті тепло! Плани на вихідні - дихати свіжим повітрям, мандрувати околицями Києва і працювати звичайно. А які у вас плани на цей перший теплий вікенд?" - написала теледіва.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином влаштували вилазку на свіже повітря (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов теж зробив кілька чарівних селфі - з коханою дружиною удвох, а також з ними усіма трьома.

"Офіційно перший день весни!" - прокоментував фото щасливий ведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували сімейними фото з прогулянки (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі радіють за їх сім'ю і залишили теплі слова у коментарях.