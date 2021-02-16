Настоящая дискриминация: Сальма Хайек рассказала, как нелегко быть женой миллиардера

"Дело в том, что фотографии не передают его харизму. Он помог мне стать намного лучше. Когда я выходила за него замуж, все говорили, что я сделала это из-за денег. И я вот что скажу: думайте что хотите. Мы 15 лет вместе и наша любовь сильна", - заключила Сальма.

Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

Также она добавила, что эти слова очень ее ранят, а еще сильнее - богатых мужчин, которых все воспринимают, как "денежные мешки". По словам актрисы, они подвергаются определенной дискриминации. В обществе формируется мнение, что если человек богат, он не может быть достойным и хорошим.

Сальма призналась, что ее муж - такой же человек, как и все, и далеко не такой трудоголик, как принято считать. А потому старается регулярно отключаться от работы и уделять время ей и дочери Валентине Паломе, которой исполнилось уже 13 лет.