Справжня дискримінація: Сальма Хайек розповіла, як нелегко бути дружиною мільярдера

"Справа в тому, що фотографії не передають його харизму. Він допоміг мені стати набагато краще. Коли я виходила за нього заміж, всі говорили, що я зробила це через гроші. І я ось що скажу: думайте що хочете. Ми 15 років разом і наша любов сильна", - підсумувала Сальма.

Сальма Хайєк з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Також вона додала, що ці слова дуже її ранять, а ще більше - багатих чоловіків, яких все сприймають, як "грошові мішки". За словами актриси, вони піддаються певній дискримінації. В суспільстві формується думка, що якщо людина багата, вона не може бути гідною і гарною.

Сальма зізналася, що її чоловік - така ж людина, як і всі, і далеко не такий трудоголік, як прийнято вважати. А тому намагається регулярно відключатися від роботи і приділяти час їй і дочці Валентині Паломі, якій виповнилося вже 13 років.