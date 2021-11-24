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Настя Каменских в мерцающем платье свела с ума аппетитным бюстом: "ложбинка соблазна"

Автор: Styler

Настя Каменских не боится экспериментировать с образами и часто подчеркивает достоинства своей фигуры с помощью нарядов. На этот раз певица взбудоражила сеть эффектным фото в роскошном концертном луке с глубоким декольте.

Жаркий кадр звезда выложила на своей странице в Instagram.

Настя облачилась в мерцающее черное платье с золотыми пайетками с откровенным вырезом в районе груди, что позволило ей показать свой аппетитный бюст. Артистка позировала в гримерке, поставив одну руку на талию, а второй касаясь волос.

Она красиво уложила свои шикарные кудри и сделала макияж с ацентом на глаза. Чувственно приоткрытые губы и пронзительный взгляд добавляют снимку особой магнетичности.

Настя Каменских засветила аппетитный бюст в эффектном наряде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наряд для выступлений - это то, что я всегда продумываю заранее. За исключением аксессуаров. Они для меня очень важны. И я люблю выбирать их в моменте, следуя своему настроению, желанию и вдохновению", - поделилась Каменских.

Поклонники были взбудоражены увиденным и принялись осыпать Настю комплиментами в комментариях.

  • Красунечка!!!
  • Настюша, ты как всегда потрясающая
  • Шик блеск
  • Прекрасная
  • Ложбинка соблазна
  • Потапенко - тоже спонтанный выбор?
  • Золотая Анастасия Каменских
  • Шикарная
  • Богиня
  • Дуже класний образ!
  • Какой красивый комплект, аж глаз не оторвать
  • Вы красотка и у Вас потрясающая фигура

Ранее Настя Каменских в кожаном тренче заговорила о сжигающей дотла страсти.

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Настя Каменских