RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом: "улоговинка спокуси"

Автор: Styler

Настя Каменських не боїться експериментувати з образами і часто підкреслює достоїнства своєї фігури за допомогою нарядів. Цього разу співачка розбурхала мережу ефектним фото в розкішному концертному луці з глибоким декольте.

Спекотний кадр зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Настя одягалася в мерехтливе чорне плаття з золотими паєтками з відвертим вирізом в районі грудей, що дозволило їй показати свій апетитний бюст. Артистка позувала в гримерці, поставивши одну руку на талію, а другою торкаючись волосся.

Вона красиво вклала свої шикарні кучері і зробила макіяж з ацентом на очі. Чуттєво прочинені губи і пронизливий погляд додають знімку особливої магнетичності.

Настя Каменських засвітила апетитний бюст в ефектному вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наряд для виступів - це те, що я завжди продумую заздалегідь. За винятком аксесуарів. Вони для мене дуже важливі. І я люблю вибирати їх в моменті, слідуючи своєму настрою, бажанням і натхненню", - поділилася Каменських.

Шанувальники були розбурхані побаченим і почали обсипати Настю компліментами в коментарях.

  • Красунечка!!!
  • Настюша, ти як завжди приголомшлива
  • Шик, блиск
  • Прекрасна
  • Улоговинка спокуси
  • Потапенко - теж спонтанний вибір?
  • Золота Анастасія Каменських
  • Шикарна
  • Богиня
  • Дуже класний образ!
  • Який гарний комплект, аж очей не відірвати
  • Ви Красуня і у Вас приголомшлива фігура

Раніше Настя Каменських у шкіряному тренчі заговорила про пристрасть, що спалює дотла.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських