Названы учасники-рекордсмены "Танцев со звездами": такого не делал еще никто

"Танцы со звездами", которые стартовали на украинском телевидении 30 августа, уже на полпути к финалу. Из 14 пар осталось только шесть и борьба все более ожесточенная. Но наметились и рекордсмены - это пара Санты Димопулос и Макса Леонова.

Им уже дважды удалось "попасть в яблочко", набрав 40 баллов у судей. Кроме того, экс-"ВИА Гра" с ее партнером чаще всего возглавляли турнирную таблицу.

А вот главной конкурентке Санты Надежде Мейхер с партнером Кириллом Васюком удалось набрать 40 из 40 возможных всего один раз. Другие участники до этой планки не дотянули.

Кто же чаще всего попадал в топ своими фантастическими номерами?

Санта Димопулос и Макс Леонов - 4 раза

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 2 раза

Юлия Санина и Дима Жук - 2 раза

Сергей Мельник и Аделина Дели - 1 раз

Предлагаем посмотреть на лучшие постановки танцовщиков, которые выбили 40 баллов. В выпуске 25 октября к Санте Димопулос и Максу Леонову присоединился Иракли Макацария. Они зажгли огненным фламенко, вызвав восторг судей и зрителей.

Санта Димопулос, Макс Леонов и Иракли Макацария, фламенко (видео: YouTube/Танці з зірками)

Зажигательное ча-ча-ча в эфире от 11 октября принесло Санте и Максу четыре десятки от судей.

Санта Димопулос и Макс Леонов, ча-ча-ча (видео: YouTube/Танці з зірками)

Смотрите также самый страстный танго на проекте в исполнении Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Это пока что единственные 40 баллов, которые выбила вторая экс-"ВИА Гра" проекта.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, танго (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что шоу после последнего эфира покинули Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко. Актриса сама решилась оставить проект после того, как ее танец вновь раскритиковали. Но украинцы в соцсетях были разгневаны предвзятостью судей.

А вот Надежда Мейхер пожаловалась, что ее грудь уменьшилась после проекта "Танцы со звездами".