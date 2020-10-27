Названі учасники-рекордсмени "Танців з зірками": такого не робив ще ніхто

"Танці з зірками", які стартували на українському телебаченні 30 серпня, вже на півдорозі до фіналу. З 14 пар залишилося тільки шість і боротьба дедалі запекліша. Але намітилися і рекордсмени - це пара Санти Дімопулос і Макса Леонова.

Їм вже двічі вдалося "потрапити в яблучко", набравши 40 балів у суддів. Крім того, екс-"ВІА Гра" з її партнером найчастіше очолювали турнірну таблицю.

А ось головній конкурентці Санти Надії Мейхер з партнером Кирилом Васюком вдалося набрати 40 з 40 можливих всього один раз. Інші учасники до цієї планки не дотягли.

Хто ж найчастіше потрапляв в топ своїми фантастичними номерами?

Санта Дімопулос і Макс Леонов - 4 рази

Надія Мейхер та Кирило Васюк - 2 рази

Юлія Саніна і Діма Жук - 2 рази

Сергій Мельник і Аделіна Делі - 1 раз

Пропонуємо подивитися на найкращі постановки танцівників, які вибили 40 балів. У випуску 25 жовтня до Санти Дімопулос і Макса Леонова приєднався Іраклі Макацарія. Вони запалили вогненним фламенко, викликавши захват суддів і глядачів.

Санта Дімопулос, Макс Леонов і Іраклі Макацарія, фламенко (відео: YouTube/Танці з зірками)

Запальне ча-ча-ча в ефірі від 11 жовтня принесло Санті і Максу чотири десятки від суддів.

Санта Дімопулос і Макс Леонов, ча-ча-ча (відео: YouTube/Танці з зірками)

Дивіться також самий пристрасний танго на проекті у виконанні Надії Мейхер і Кирила Васюка. Це поки що єдині 40 балів, які вибила друга екс-"ВІА Гра" проекту.

Надія Мейхер і Кирило Васюк, танго (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що після останнього ефіру шоу залишили Дар'я Петрожицька і її партнер Ігор Гелуненко. Актриса сама зважилася залишити проект після того, як її танець знову розкритикували. Але українці в соцмережах були розгнівані упередженістю суддів.

А ось Надія Мейхер поскаржилася, що її груди зменшилася після проекту "Танці з зірками".