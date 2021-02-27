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Непревзойденная: Леся Никитюк восхитила новым цветом волос и пожаловать на вечную конкуренцию с Поляковой

Автор: Lite

Ведущая Леся Никитюк восхитила своих поклонников новой прической: натуральный цвет волос и "грива", как выразились фанаты, к лицу Никитюк. А еще она пожаловалась, что певица Оля Полякова всегда на пару шагов впереди.

Пост Никитюк написала в своем Instagram.

Леся в шуточной форме выразила недовольство, что ее не возьмут на роль Чубаки в известной саге, так как, вероятно, там будет лучше смотреться Ольга Полякова.

"Сьогодні пробувалась на роль дружини Чубаки "Зоряні війни 2021". Як думаєте, мене візьмуть? Чи знов Полякову", - написала Никитюк.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Поклонники отметили, что, как бы там ни обстояли дела с конкуренцией с Поляковой, у Леси отличная прическа, а для Чубаки она все равно слишком уж хороша.

  • Ого, яка красивенна грива! Це комплімент
  • Очень идёт этот цвет волос
  • Дуже натуральний колір,де можуть так пофарбувати?
  • Неперевершено виглядаєте у будь-якому образі, повинні взяти
  • Для Чубаки ты слишком хороша!

Напомним, что Леся Никитюк восхитила идеальными формами в латексном костюме: вспомнить все!

Также смотрите: фотосессия Никитюк в лучах солнца на полу с любимым псом - вот такая идиллия.

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Новости Украины Оля ПоляковаЛеся Никитюк
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