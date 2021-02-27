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Неперевершена: Леся Нікітюк захопила новим кольором волосся та пожалілася на вічну конкуренцію з Поляковою

Автор: Lite

Ведуча Леся Нікітюк захопила своїх шанувальників новою зачіскою: натуральний колір волосся і "грива", як висловилися фанати, до лиця Нікітюк. А ще вона поскаржилася, що співачка Оля Полякова завжди на кілька кроків попереду.

Пост Никитюк написала у своєму Instagram.

Леся в жартівливій формі висловила невдоволення, що її не візьмуть на роль Чубаки з відомої саги, так як, імовірно, там буде краще пасувати Ольга Полякова.

"Сьогодні пробувалась на роль дружини Чубаки "Зоряні війни 2021". Як думаєте, мене візьмуть? Чи знов Полякову", - написала Никитюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Шанувальники зазначили, що, як би там не складувалися справи з конкуренцією з Полякової, у Лесі відмінна зачіска, а для Чубаки вона все одно надто вже гарна.

  • Ого, яка красивенна грива! Це комплімент
  • Дуже йде цей колір волосся
  • Дуже натуральний колір, де можуть так пофарбувати?
  • Неперевершено виглядаєте у будь-якому образі, повинні взяти
  • Для Чубаки ти надто хороша!

Нагадаємо, що Леся Нікітюк захопила ідеальними формами в латексному костюмі: згадати все!

Також дивіться: фотосесія Нікітюк в променях сонця на підлозі з улюбленим псом - ось така ідилія.

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Новини України Оля ПоляковаЛеся Нікітюк
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