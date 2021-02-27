Неперевершена: Леся Нікітюк захопила новим кольором волосся та пожалілася на вічну конкуренцію з Поляковою

Леся в жартівливій формі висловила невдоволення, що її не візьмуть на роль Чубаки з відомої саги, так як, імовірно, там буде краще пасувати Ольга Полякова.

"Сьогодні пробувалась на роль дружини Чубаки "Зоряні війни 2021". Як думаєте, мене візьмуть? Чи знов Полякову", - написала Никитюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Шанувальники зазначили, що, як би там не складувалися справи з конкуренцією з Полякової, у Лесі відмінна зачіска, а для Чубаки вона все одно надто вже гарна.