Есть несколько фаворитов: "Холостячка" Ксения Мишина рассказала об участии в новом шоу

Ксения Мишина стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", которое выходит в эфир на телеканале СТБ уже в эту пятницу, 23 октября. Украинская актриса и победительница "Танцев со звездами 2019" ответила на провокационные вопросы об участии в шоу.

Участники шоу будут бороться за внимание и сердце Ксении. Во время церемоний "Холостячка" будет вручать мужчинам бутоньерки. В конце актриса выберет одного, с кем захочет продолжить отношения вне проекта. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Ксения рассказала, что серьезно относится к поцелуям, поэтому будет следовать своим желаниям и чувствам. Если она захочет кого-то поцеловать, то сделает это.

Она отметила, что на проекте были даже и конфликтные ситуации с мужчинами. Кто-то пытался себя слишком эмоционально показать. Были даже агрессивные моменты, но с этим участником шоу она уже попрощалась.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мишина рассказала, что на проекте у нее есть несколько фаворитов. Каждый раз мужчина открывается с новой стороны. И бывало свидания проходили очень неожиданно, что после них у нее появлялся новый фаворит.

Ксения также не исключает, что некоторые мужчины пришли на шоу ради своего пиара, но и это тоже потом могло перерасти в чувства.

"Придя за одним, вы имеете совсем другое. Вот и все. И этот момент меня абсолютно не смущает", - заявила актриса.

Она также напомнила, что у нее есть сын, и мужчине также придется заботиться о нем, и выстраивать дружеские отношения.

Напомним, Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее означает любовь.

Ранее Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном.