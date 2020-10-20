RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Є кілька фаворитів: "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про участь у новому шоу

Автор: Роман Мирончук

Популярна актриса розповіла про нове шоу

Ксенія Мішина стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", яке виходить в ефір на телеканалі СТБ вже в цю п'ятницю, 23 жовтня. Українська актриса і переможниця "Танців з зірками 2019" відповіла на провокаційні питання про участь у шоу.

Учасники шоу будуть боротися за увагу і серце Ксенії. Під час церемоній "Холостячка" буде вручати чоловікам бутоньєрки. В кінці актриса обере одного, з ким захоче продовжити стосунки поза межами проєкту. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Ксенія розповіла, що серйозно ставиться до поцілунків, тому буде слідувати своїм бажанням і почуттям. Якщо вона захоче когось поцілувати, то зробить це.

Вона зазначила, що на проєкті були навіть і конфліктні ситуації з чоловіками. Хтось намагався себе надто емоційно показати. Були навіть агресивні моменти, але з цим учасником шоу вона вже попрощалася.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мішина розповіла, що на проєкті у неї є декілька фаворитів. Кожен раз чоловік відкривається з нового боку. І бувало побачення проходили дуже несподівано, що після них у неї з'являвся новий фаворит.

Популярні новини

Ксенія також не виключає, що деякі чоловіки прийшли на шоу заради свого піару, але і це теж потім могло перерости в почуття.

"Прийшовши за одним, ви маєте зовсім інше. От і все. І цей момент мене абсолютно не бентежить", - заявила актриса.

Вона також нагадала, що у неї є син, і чоловікові також доведеться піклуватися про нього, і вибудовувати дружні відносини.

Нагадаємо, Ксенія Мішина відверто розповіла, що для неї означає любов.

Раніше Ксенія Мішина наважилася на експеримент з власним сином.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ксения МишинаХолостячка