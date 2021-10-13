Никаких скандалов: звезды, которые дружат с бывшими женами своих мужей

Миранда Керр и Кэти Пэрри

"Ангел" Victoria's Secret и голливудский актер были одной из самых красивых и счастливых пар в шоу-бизнесе. Но все же спустя несколько лет брака супруги решили разойтись, оставшись при этом в отличных отношениях. Миранда и Орландо часто устраивали семейные встречи, общие пикники и вместе воспитывали сына, который родился в 2011 году. И когда спустя три года Блум начал встречаться с Перри, Миранда встретила эту новость с восторгом.

Позже, когда у модели уже был роман с Эваном Шпигелем, они даже стали устраивать общие праздники. "Мы тусуемся… Я очень люблю и ценю Кэти", - говорила Миранда. А та в свою очередь называет Миранду "своей девушкой".

Кэти Перри и Миранда Керр (фото: коллаж РБК-Украина)

Гвинет Пэлтроу и Дакота Джонсон

Актриса Гвинет Пэлтроу и музыкант Крис Мартин прожили в браке около 10 лет, но после решили расстаться, назвав этот шаг "осознанным". Так же осознанно отнеслась бывшая жена Криса к новой девушке мужа - Дакоте Джонсон. Возможно, актрисы так и не стали близко общаться, но их симпатии вполне хватило на то, чтобы вместе провести медовый месяц Гвинет с ее новым мужем Брэдом Фэлчаком. Пара отправилась на Мальдивы, прихватив с собой Криса Мартина с новой возлюбленной. "Было здорово, мы отлично провели время!", - рассказала о поездке Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу и Дакота Джонсон (фото: коллаж РБК-Украина)

Деми Мур и Эмма Хеминг

Связь бывшей и нынешней жен Брюса Уиллиса они сами называют "особой". Женщины в восторге друг от друга, их дочери тесно общаются, а Крепкий Орешек проводит время с обеими семьями. К примеру, в 2020-м году, когда началась первая волна карантина, Брюс был с экс-супругой и детьми от первого брака, а Эмма с младшими детьми сидела дома. При этом она писала под постами Деми Мур трогательные комментарии, предлагая передать мужу вещи.

Общие пикники, домашние посиделки и признания в любви Деми и Эммы уже давно не удивляют поклонников. "Эмма Хеминг, я вижу в ней свою семью и имею честь называть другом. Наши дети - сестры, и все же нет названия, какова наша семейная связь друг с другом. Мы - матери, сестры, которых связывает это сумасшедшее жизненное приключение", - сказала как-то Деми.

Деми Мур и Эмма Хеминг (фото: коллаж РБК-Украина)