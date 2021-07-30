Никитюк в микротопе выбрала себе жениха и отправилась на "свидание" на Крещатик: договоились встретиться

Так, среди потенциальных кандидатов был актер, ведущий (эту категорию презентовал Сергей Притула) , миллиардер (в качестве примера Леся выбрала Илона Маска), водитель маршрутки в лице Бодана Богдановича, любителя животных представлял "Холостяк 11" Михаил Заливако, также среди вариантов был айтишник.

Леся попросила помощи у поклонников с выбором бойфренда (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Большинство поклонников Леди Ле решили, что с актером она выглядит наиболее гармонично Леся приняла народный выбор и прислушалась к нему.

Следующий пост телезвезды был снова посвящен ее личной жизни. Леся позировала в белоснежном трендовом микротопе, дополнив летний образ юбкой с нежным лиловым абстрактним принтом. В руках она держит стаканик с кофе и гуляет возле фонтана в самом сердце Киева.

Леся Никитюк отправилась на "свидание" в центр Киева (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Договорились с актером встретиться в центре, возле фонтана. Как вам мой лук?" - поинтересовалась знаменитость.

Поклонники начли отговаривать Леди Ле от скоропалительных решений и соглашаться идти под венец с новым избранником вот так запросто, а также оценили ее образ на "отлично".

К слову, некоторые фаны узнали в актере на коллаже Леси звезду фильмов для взрослых, о чем написали в комментариях.