Нікітюк в мікротопі вибрала собі нареченого і вирушила на "побачення" на Хрещатик: домовились зустрітися

Так, серед потенційних кандидатів був актор, ведучий (цю категорію презентував Сергій Притула), міллонер (як приклад Леся вибрала Ілона Маска), водій маршрутки в особі Бодана Богдановича, любителя тварин представляв "Холостяк 11" Михайло Заливако, також серед варіантів був айтішник.

Леся попросила допомоги у шанувальників з вибором бойфренда (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Більшість шанувальників Леді Ле вирішили, що з актором вона виглядає найбільш гармонійно. Леся прийняла народний вибір і прислухалася до нього.

Наступний пост телезірки був знову присвячений її особистому життю. Леся позувала в білосніжному трендовому мікротопі, доповнивши літній образ спідницею з ніжним ліловим абстрактним принтом. В руках вона тримає стаканик з кавою і гуляє біля фонтану в самому серці Києва.

Леся Нікітюк вирушила на "побачення" в центр Києва (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Домовилися з актором зустрітися в центрі, біля фонтану. Як вам мій лук?"- поцікавилася знаменитість.

Прихильники почали відмовляти Леді Ле від поспішних рішень і погоджуватися йти під вінець з новим обранцем ось так запросто, а також оцінили її образ на "відмінно".

До слова, деякі фани впізнали в акторі на колажі Лесі зірку фільмів для дорослих, про що написали в коментарях.