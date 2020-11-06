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Ты никогда не была красивее: Ким Кардашьян трогательно поздравила маму с 65-летием

Автор: Lite

Звезда растрогала сеть

Крис Дженнер - мама знаменитих на весь мир сестер Кардашьян-Дженнер - отметила 5-го ноября 65-летний юбилей. В честь такого события Ким Кардашьян решила сделать очередной трогательный семейный пост. Она опубликовала фото, где они с мамой предстали вдвоем для съемки парфюма. Ким и Крис предстали в облегающих нарядах и с безупречным макияжем и укладками. В подписи звезда выразила свое восхищение вечно цветущим видом Дженнер, а также ее жизненной силой и любовью.

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Ким Кардашьян с мамой (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Мамочка! Тебе сейчас 65 лет, и ты никогда не выглядела лучше! Честно говоря, не знаю, как ты это делаешь! Ты делаешь жизнь такой простой, воспитывая 6 детей и управляя империей, будучи самой внимательной мамой и лучшим другом! Я бесконечно благодарна за жизненные навыки, которым ты нас всех научила.

Спасибо за то, что ты подаешь лучший пример, прививаешь нам нашу трудовую этику и даешь нам столько любви. Я люблю тебя, хотя этих слов недостаточно. С Днем рожденья!", - написала Ким. "Я люблю тебя безмерно", - ответила Крис.

Фанаты присоединились к восхищению Ким и ее мамы, написав массу комплиментов обеим. "Вы обе просто восхитительны", "Мамочка, ты невероятная", "Я хочу выглядеть, как Крис, когда мне будет 65", "Ты лучшая дочь", - пишут фанаты Ким, которая недавно также отметила юбилей.

Напомним, ранее Ким разочаровала фанатов своим неудачным нарядом.

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