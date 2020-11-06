Ти ніколи не була красивішою: Кім Кардашьян зворушливо привітала маму з 65-річчям

Кріс Дженнер - мама знаменитих на весь світ сестер Кардашьян-Дженнер - відзначила 5-го листопада 65-річний ювілей. На честь такої події Кім Кардашьян вирішила зробити черговий зворушливий сімейний пост. Вона опублікувала фото, де вони з мамою постали удвох для зйомки парфуму. Кім та Кріс постали у красивих сукнях і з бездоганним макіяжем і укладками. У підпису зірка висловила своє захоплення вічно квітучим виглядом Дженнер, а також її життєвою силою і любов'ю.

Кім Кардашьян з мамою (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Мамочко! Тобі зараз 65 років, і ти ніколи не виглядала краще! Чесно кажучи, не знаю, як ти це робиш! Ти робиш життя таким простим, виховуючи 6 дітей і керуючи імперією, будучи найбільш уважною мамою і кращим другом! Я нескінченно вдячна за життєві навички, якими ти нас всіх навчила.

Спасибі за те, що ти подаєш найкращий приклад, прививаєш нам нашу трудову етику і даєш нам стільки любові. Я люблю тебе, хоча цих слів недостатньо. З Днем народження!", - написала Кім. "Я тебе люблю безмірно", - відповіла Кріс.

Фанати приєдналися до захоплення Кім та її мами, написавши масу компліментів обом. "Ви обидві просто чудові", "Мамо, ти неймовірна", "Я хочу виглядати, як Кріс, коли мені буде 65", "Ти найкраща донька", - пишуть фанати Кім, яка також нещодавно відзначила ювілей.

Нагадаємо, раніше Кім розчарувала фанатів своїм невдалим вбранням.