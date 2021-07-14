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Новая глава: Эшли Грэм беременна вторым ребенком

Автор: RBC.UA

Знаменитая американская модель plus size, которая в прошлом году впервые стала мамой, сообщила счастливую новость. Они с мужем в ожидании второго малыша.

Пост появился в блоге Эшли несколько часов назад.

"Прошедший год был полон маленьких сюрпризов, больших огорчений, привычных дел и новых историй. Я только сейчас начинаю осознавать и радоваться тому, что значит для нас эта новая глава", - написала 33-летняя модель.

Эшли Грэм сообщила о беременностт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что весьма активная в сети Грэм сумела виртуозно скрыть свою беременность. Девушка постит много фото в стильных и соблазнительных нарядах. Также на ее странице масса фото в купальниках. Но поклонники до сих пор не догадывались о ее положении. Впрочем, с первой беременностью дело обстояло точно так же.

Напомним, Эшли вышла замуж за Джастина Эрвина более 10 лет назад. Первенец пары появился на свет в период начала пандемии. А потому модель признавалась, что это было непросто. Позже она в подробностях рассказала, как проходили роды и восстановление после них в специальном подкасте. А для инста-фолловеров делала откровенные посты с правдой о материнстве.

Не так давно модель показала трогательные семейные фото с мужем и сыном.

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