Нова глава: Ешлі Грем вагітна другою дитиною

"Минулий рік був сповнений маленьких сюрпризів, великих прикрощів, звичних справ і нових історій. Я тільки зараз починаю усвідомлювати і радіти тому, що означає для нас ця нова глава", - написала 33-річна модель.

Ешлі Грем повідомила про вагітність (фото :instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що вельми активна в мережі Грем зуміла віртуозно приховати свою вагітність. Дівчина постить багато фото в стильних і спокусливих вбраннях. Також на її сторінці маса фото в купальниках. Але шанувальники досі не здогадувалися ні про що. Втім, з першою вагітністю було так само.

Нагадаємо, Ешлі вийшла заміж за Джастіна Ервіна більше 10 років тому. Первісток пари з'явився на світ в період початку пандемії. А тому модель зізнавалася, що це було непросто. Пізніше вона в подробицях розповіла, як проходили пологи і відновлення після них в спеціальному подкасті. А для інста-фоловерів робила відверті пости з правдою про материнство.