Очень нужно расширяться: Екатерина Кухар намекнула мужу на желаемый подарок

Артисты балета, популярная супружеская пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов приняли участие в масштабном праздничном шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина".

Кухар и Стоянов (фото: пресс-служба канала "Украина")

За кулисами шоу балерина рассказала о заветной мечте на 2021-й год.

"Я жду подарок от Святого Николая, Деда Мороза и Святого Валентина. Я бы очень хотела попросить новую квартиру, а еще лучше – дом. С ремонтом, так как прошлый был 15 лет назад и сейчас моя квартира похожа на детский дом игрушек и магазин женской одежды. Я больше не могу перепрыгивать с кучки на кучку, с платья на платье, с игрушки на игрушку. Мне очень нужно расширяться. Потому что мое жилье с двумя детьми, нянями и бабушкой маловато! Это коммерческое пожелание на 2021-й год", – рассказала Кухар.

Кухар и Стоянов с детьми (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

На такое заявление жены Стоянов отреагировал с юмором, добавив, что скоро у их сына появится квадроцикл и станет еще "лучше". Ведь дело именно в том, что балерине не хватает места, куда можно было бы складывать многочисленные наряды

"Если коротко, то Катерине не хватает гардероба. Поэтому придется перебираться в новое помещение, в котором для гардероба будет хотя бы 40-50 квадратов", – объяснил Александр.

Кухар и Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Раньше прима-балерина высказалась о скандалах на "Танцах со звездами".

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