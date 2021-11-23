В одном платье-пиджаке и сетчатых колготах: Огневич соблазнила появлением в подарке от участника "Холостячки 2"

Звезда надела черное платье-пиджак, подчеркнула талию кожаным ремнем всемирно известного бренда. Дополнила притягательный образ колготками в сетку и трендовым украшением – массивной цепью с крупными звеньями.

Она предпочла макияж в естественных тонах. А волосы красиво уложила на одну сторону.

Злата Огневич соблазнила смелым образом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Приехала на съемку ImprovShow. Время веселиться", – подписала эффектные фото в соблазнительно луке Злата.

Внимательные поклонники сразу заметили, что певица надела наряд, подаренный ей одним из экс-участников "Холостячки 2", маркетологом Владом Ясько. "Пиджак, который Ясько подарил?" – спросил кто-то из подписчиков Огневич. "Да, это он", - подтвердил другой комментатор.

Подписчики артистки искупали ее в овациях и комплиментах.