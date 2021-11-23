В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника "Холостячки 2"

Зірка одягла чорну сукню-піджак, підкреслила талію шкіряним ременем всесвітньо відомого бренду. Доповнила привабливий образ колготками в сітку і трендовим прикрасою – масивної ланцюгом з великими ланками.

Вона віддала перевагу макіяжу в природних тонах. А волосся красиво уклала на одну сторону.

Злата Огневич спокусила сміливим образом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Приїхала на зйомку ImprovShow. Час веселитися", - підписала ефектні фото в спокусливо луці Злата.

Уважні шанувальники відразу помітили, що співачка одягла вбрання, подароване їй одним з екс-учасників "Холостячки 2", маркетологом Владом Ясько. "Піджак, який Ясько подарував?"- запитав хтось із підписників Огневич. "Так, це він", - підтвердив інший коментатор.

Підписники артистки викупали її в оваціях і компліментах.