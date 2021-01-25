Я окончательно поняла: Кухар в бикини с мужем заложили новую романтическую традицию

Екатерина Кухари и Александр Стоянов с детьми продолжают наслаждаться солнечными Мальдивами и делятся с поклонниками яркими фото. Звездная семья сменила остров и перебралась на личную виллу с бассейном и выходом к океану. Прима-балерина отметила, что в этом месте они практически не пересекаются с другими постояльцами – разве что во время приема пищи. Екатерина опубликовала красочное романтическое фото с мужем, на котором они демонстрируют сложную балетную поддержку прямо в океане.
Александр держит Екатерину на вытянутых руках. На балерине – бикини телесного цвета. Она приняла классическую позу, показав идеальную растяжку и гибкость.
Катерина Кухар с мужем обзавелись новой традицией (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"После этой фотографии я окончательно поняла, что у нас появилась новая традиция. Вы же помните нашу поддержку в Таиланде?" - написала прима-балерина.
Также Екатерина оказала фото своего отдыха на лежаке, расположенном на личном пирсе возле их виллы. Балерина позирует в легкой накидке с собранными в пучок волосами и любуется на бескрайний океан.
Муж судьи Танцев со звездами Александр Стоянов показал жаркие кадры с женой в воде. На них Екатерина красуется в крошечном бикини, она держит любимого за руку и они вместе входят в прозрачную, чистую как слеза, океаническую воду. "Иди обниму", – романтично подписал горячие кадры Александр.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов устроили романтику в воде (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)
Напомним, что ранее Екатерина Кухар в мокром кружевном купальнике восхитила сеть стройностью и изяществом.