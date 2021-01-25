Я окончательно поняла: Кухар в бикини с мужем заложили новую романтическую традицию

Екатерина Кухари и Александр Стоянов с детьми продолжают наслаждаться солнечными Мальдивами и делятся с поклонниками яркими фото. Звездная семья сменила остров и перебралась на личную виллу с бассейном и выходом к океану. Прима-балерина отметила, что в этом месте они практически не пересекаются с другими постояльцами – разве что во время приема пищи. Екатерина опубликовала красочное романтическое фото с мужем, на котором они демонстрируют сложную балетную поддержку прямо в океане.

Александр держит Екатерину на вытянутых руках. На балерине – бикини телесного цвета. Она приняла классическую позу, показав идеальную растяжку и гибкость.

Катерина Кухар с мужем обзавелись новой традицией (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"После этой фотографии я окончательно поняла, что у нас появилась новая традиция. Вы же помните нашу поддержку в Таиланде?" - написала прима-балерина.

Как красиво, супер. Вы как птичка

Не женщина, а мечта. Екатерина, вы прекрасны

Отдых, репетициям не помеха. А вообще, очень грациозно и красиво

Невероятная

Вы прекрасны!

Какая шикарная и сложная композиции! Вы супер молодцы!

Идеально

Восхитительно!

Ну вы даете. Балетные до мозга костей

Необыкновенно красиво

Также Екатерина оказала фото своего отдыха на лежаке, расположенном на личном пирсе возле их виллы. Балерина позирует в легкой накидке с собранными в пучок волосами и любуется на бескрайний океан.

Муж судьи Танцев со звездами Александр Стоянов показал жаркие кадры с женой в воде. На них Екатерина красуется в крошечном бикини, она держит любимого за руку и они вместе входят в прозрачную, чистую как слеза, океаническую воду. "Иди обниму", – романтично подписал горячие кадры Александр.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов устроили романтику в воде (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар в мокром кружевном купальнике восхитила сеть стройностью и изяществом.