UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Я окончательно поняла: Кухар в бикини с мужем заложили новую романтическую традицию

Автор: Lite

Екатерина Кухари и Александр Стоянов с детьми продолжают наслаждаться солнечными Мальдивами и делятся с поклонниками яркими фото. Звездная семья сменила остров и перебралась на личную виллу с бассейном и выходом к океану. Прима-балерина отметила, что в этом месте они практически не пересекаются с другими постояльцами – разве что во время приема пищи. Екатерина опубликовала красочное романтическое фото с мужем, на котором они демонстрируют сложную балетную поддержку прямо в океане.

Александр держит Екатерину на вытянутых руках. На балерине – бикини телесного цвета. Она приняла классическую позу, показав идеальную растяжку и гибкость.

Катерина Кухар с мужем обзавелись новой традицией (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"После этой фотографии я окончательно поняла, что у нас появилась новая традиция. Вы же помните нашу поддержку в Таиланде?" - написала прима-балерина.

  • Как красиво, супер. Вы как птичка
  • Не женщина, а мечта. Екатерина, вы прекрасны
  • Отдых, репетициям не помеха. А вообще, очень грациозно и красиво
  • Невероятная
  • Вы прекрасны!
  • Какая шикарная и сложная композиции! Вы супер молодцы!
  • Идеально
  • Восхитительно!
  • Ну вы даете. Балетные до мозга костей
  • Необыкновенно красиво

Также Екатерина оказала фото своего отдыха на лежаке, расположенном на личном пирсе возле их виллы. Балерина позирует в легкой накидке с собранными в пучок волосами и любуется на бескрайний океан.

Муж судьи Танцев со звездами Александр Стоянов показал жаркие кадры с женой в воде. На них Екатерина красуется в крошечном бикини, она держит любимого за руку и они вместе входят в прозрачную, чистую как слеза, океаническую воду. "Иди обниму", – романтично подписал горячие кадры Александр.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов устроили романтику в воде (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар в мокром кружевном купальнике восхитила сеть стройностью и изяществом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Екатерина КухарАлександр Стоянов