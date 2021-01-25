Я остаточно зрозуміла: Кухар в бікіні з чоловіком заклали нову романтичну традицію

Катерина Кухарі та Олександр Стоянов з дітьми продовжують насолоджуватися сонячними Мальдівами і діляться з шанувальниками яскравими фото. Зіркова сім'я змінила острів і перебралася на особисту віллу з басейном і виходом до океану. Прима-балерина зазначила, що в цьому місці вони практично не перетинаються з іншими постояльцями – хіба що під час прийому їжі. Катерина опублікувала барвисте романтичне фото з чоловіком, на якому вони демонструють складну балетну підтримку прямо в океані.
Олександр тримає Катерину на витягнутих руках. На балерині – бікіні тілесного кольору. Вона прийняла класичну позу, показавши ідеальну розтяжку і гнучкість.
Катерина Кухар з чоловіком обзавелися новою традицією (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Після цієї фотографії я остаточно зрозуміла, що у нас з'явилася нова традиція. Ви ж пам'ятаєте нашу підтримку в Таїланді?" - написала прима-балерина.
Також Катерина зробила фото свого відпочинку на лежаку, розташованому на особистому пірсі біля вілли. Балерина позує в легкій накидці з зібраними в пучок волоссям і милується на безкрайній океан.
Чоловік судді Танців з зірками Олександр Стоянов показав спекотні кадри з дружиною у воді. На них Катерина красується в крихітному бікіні, вона тримає коханого за руку і вони разом входять в прозору, чисту як сльоза, океанічну воду. "Іди обійму", – романтично підписав гарячі кадри Олександр.
Катерина Кухар і Олександр Стоянов влаштували романтику у воді (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)
Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар в мокрому мереживному купальнику захопила мережу стрункістю та витонченістю.