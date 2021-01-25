Я остаточно зрозуміла: Кухар в бікіні з чоловіком заклали нову романтичну традицію

Катерина Кухарі та Олександр Стоянов з дітьми продовжують насолоджуватися сонячними Мальдівами і діляться з шанувальниками яскравими фото. Зіркова сім'я змінила острів і перебралася на особисту віллу з басейном і виходом до океану. Прима-балерина зазначила, що в цьому місці вони практично не перетинаються з іншими постояльцями – хіба що під час прийому їжі. Катерина опублікувала барвисте романтичне фото з чоловіком, на якому вони демонструють складну балетну підтримку прямо в океані.

Олександр тримає Катерину на витягнутих руках. На балерині – бікіні тілесного кольору. Вона прийняла класичну позу, показавши ідеальну розтяжку і гнучкість.

Катерина Кухар з чоловіком обзавелися новою традицією (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Після цієї фотографії я остаточно зрозуміла, що у нас з'явилася нова традиція. Ви ж пам'ятаєте нашу підтримку в Таїланді?" - написала прима-балерина.

Як красиво, супер. Ви як пташка

Не жінка, а мрія. Катерина, ви прекрасні

Відпочинок, репетиції не перешкода. А взагалі, дуже граціозно і красиво

Неймовірна

Ви прекрасні!

Яка шикарна і складна композиції! Ви супер молодці!

Ідеально

Чудово!

Ну ви даєте. Балетні до мозку кісток

Незвичайно красиво

Також Катерина зробила фото свого відпочинку на лежаку, розташованому на особистому пірсі біля вілли. Балерина позує в легкій накидці з зібраними в пучок волоссям і милується на безкрайній океан.

Чоловік судді Танців з зірками Олександр Стоянов показав спекотні кадри з дружиною у воді. На них Катерина красується в крихітному бікіні, вона тримає коханого за руку і вони разом входять в прозору, чисту як сльоза, океанічну воду. "Іди обійму", – романтично підписав гарячі кадри Олександр.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов влаштували романтику у воді (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар в мокрому мереживному купальнику захопила мережу стрункістю та витонченістю.