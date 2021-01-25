RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Я остаточно зрозуміла: Кухар в бікіні з чоловіком заклали нову романтичну традицію

Автор: Lite

Катерина Кухарі та Олександр Стоянов з дітьми продовжують насолоджуватися сонячними Мальдівами і діляться з шанувальниками яскравими фото. Зіркова сім'я змінила острів і перебралася на особисту віллу з басейном і виходом до океану. Прима-балерина зазначила, що в цьому місці вони практично не перетинаються з іншими постояльцями – хіба що під час прийому їжі. Катерина опублікувала барвисте романтичне фото з чоловіком, на якому вони демонструють складну балетну підтримку прямо в океані.

Олександр тримає Катерину на витягнутих руках. На балерині – бікіні тілесного кольору. Вона прийняла класичну позу, показавши ідеальну розтяжку і гнучкість.

Катерина Кухар з чоловіком обзавелися новою традицією (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Після цієї фотографії я остаточно зрозуміла, що у нас з'явилася нова традиція. Ви ж пам'ятаєте нашу підтримку в Таїланді?" - написала прима-балерина.

  • Як красиво, супер. Ви як пташка
  • Не жінка, а мрія. Катерина, ви прекрасні
  • Відпочинок, репетиції не перешкода. А взагалі, дуже граціозно і красиво
  • Неймовірна
  • Ви прекрасні!
  • Яка шикарна і складна композиції! Ви супер молодці!
  • Ідеально
  • Чудово!
  • Ну ви даєте. Балетні до мозку кісток
  • Незвичайно красиво

Також Катерина зробила фото свого відпочинку на лежаку, розташованому на особистому пірсі біля вілли. Балерина позує в легкій накидці з зібраними в пучок волоссям і милується на безкрайній океан.

Чоловік судді Танців з зірками Олександр Стоянов показав спекотні кадри з дружиною у воді. На них Катерина красується в крихітному бікіні, вона тримає коханого за руку і вони разом входять в прозору, чисту як сльоза, океанічну воду. "Іди обійму", – романтично підписав гарячі кадри Олександр.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов влаштували романтику у воді (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар в мокрому мереживному купальнику захопила мережу стрункістю та витонченістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катерина КухарАлександр Стоянов