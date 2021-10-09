Ольга Фреймут высказалась о хейтерах дочери и нарвалась на критику в сети

Ольга заявила, что Злата - отдельная личность и к тому же подросток, а она всегда будет ее поддерживать.

"Часто осуждают мою дочь, что она там средний палец показала, а я преподаватель этикета. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что она - Злата Митчел, отдельная личность. Сейчас у нее такой период тинейджерства, когда можно ошибаться. И я, как мама, всегда буду стоять на ее стороне, пока она имеет хорошую душу", - твердо заявила Фреймут.

Ольга Фреймут вступилась за дочь Злату и дала ответ ее хейтерам (фото: instagram.com/freimutolia)

Однако многим пользователям сети не понравилась такая позиция ведущей и они посоветовали ей сначала хорошо воспитать свою дочь, а потом уже давать советы по этикету. Хотя некоторые встали на защиту Златы и ее звездной мамы.