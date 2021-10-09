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Ольга Фреймут высказалась о хейтерах дочери и нарвалась на критику в сети

Автор: Styler

Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая также часто дает советы по этикету и даже написала об этом книгу, встала на защиту своей 15-летней дочери Златы Митчелл. На девушку "напали" хейтеры, которым не понравилось, что она показала средний палец людям.

На странице "Зіркового шляху" в Instagram было опубликовано видео, в котором звезда экранов высказалась о недоброжелателях дочери и выразила свою позицию.

Ольга заявила, что Злата - отдельная личность и к тому же подросток, а она всегда будет ее поддерживать.

"Часто осуждают мою дочь, что она там средний палец показала, а я преподаватель этикета. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что она - Злата Митчел, отдельная личность. Сейчас у нее такой период тинейджерства, когда можно ошибаться. И я, как мама, всегда буду стоять на ее стороне, пока она имеет хорошую душу", - твердо заявила Фреймут.

Ольга Фреймут вступилась за дочь Злату и дала ответ ее хейтерам (фото: instagram.com/freimutolia)

Однако многим пользователям сети не понравилась такая позиция ведущей и они посоветовали ей сначала хорошо воспитать свою дочь, а потом уже давать советы по этикету. Хотя некоторые встали на защиту Златы и ее звездной мамы.

  • Бо вона Злата Мітчел... і що??? Це значить, їй все дозволено, а простим смертним тільки по правилах етикету? Прибахана ти Оля... Свою дочку спочатку навчи правилам етикету. Спусти трішки дочку на землю
  • Бо вона Злата Мітчел, то вона має право помилятися... А якби це була чиясь інша дитина, то Фреймут вже б на кожному кроці кричала б, яка не вихована дитина. А взагалі, така з Фреймут викладачка етикету, як я англійська королева
  • Самомнение у ребенка больше,чем самого ребенка. Ну, шо сказать, мама постаралась, молодца
  • Вторая Полякова, а Злата не далеко ушла от Маши. Эта средний палец показывает, а та матерится
  • Ну думаю, Оле и самой не нравится поведение дочери. Но она защищает её как мама!!! И это правильно. А там время покажет
  • Я завжди здогадувалась, що вона про себе має завишену думку, але щоб так...
  • Кожна мама буде стояти на стороні своєї дитини

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут решила научить украинцев правильно целоваться.

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Ольга Фреймут