Ольга Фреймут висловилася про хейтерів дочки і нарвалася на критику в мережі

Ольга заявила, що Злата - окрема особистість і до того ж підліток, а вона завжди буде її підтримувати.

"Часто засуджують мою дочку, що вона там середній палець показала, а я викладач етикету. Але я хочу окремо підкреслити, що вона - Злата Мітчел, окрема особистість. Зараз у неї такий період тінейджерства, коли можна помилятися. І я, як мама, завжди буду стояти на її боці, поки вона має хорошу душу", - твердо заявила Фреймут.

Ольга Фреймут заступилася за дочку Злату і дала відповідь її хейтерам (фото: instagram.com/freimutolia)

Однак багатьом користувачам мережі не сподобалася така позиція ведучої і вони порадили їй спочатку добре виховати свою дочку, а потім вже давати поради з етикету. Хоча деякі встали на захист Злати і її зіркової мами.