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Ольга Сумская вызвала фурор возвращением на "Танцы со звездами": ее позвали еще

Автор: Светлана Мащенко

На "Танцах со звездами" в 9 эфире выступали "ветераны" проекта

"Танцы со звездами" в девятом эфире 25 октября удивляли украинцев возвращением "выпускников" шоу. Одной из таких стала Ольга Сумская, которая превратила дуэт Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко в фантастическое трио.

Судья Влад Яма комментируя танец трио назвал Петрожицкую молодой Сумской и сказал, что еще через 14 лет Ольга может снова выйти на паркет.

Напомним, что Ольга Сумская танцевала на паркете в первом сезоне "Танцев со звездами" в 2006 году. В том сезоне победили Владимир Зеленский в паре с Аленой Шоптенко.

Судьи раскритиковали Дарью, а вот Ольгу - наоборот много хвалили и приветствовали с возвращением в проект.

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Отметим, что хотя Дарья и Игорь набрали за свой модерн меньше всего баллов - всего 30, им не пришлось "танцевать за жизнь". Петрожицкая добровольно сошла с дистанции. Судьи не были против, поэтому Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Сергей Танчинец и Яна Цибульская продолжили участие в проекте.

Дарья Петрожицкая, Игорь Гелуненко и Ольга Сумская, модерн (видео: YouTube/Танцы со звездами).

Отметим, что вместо Димы Жука, который заболел коронавирусом, с Юлией Саниной танцевал Дмитрий Дикусар. Третьим к ним присоединился победитель прошлого сезона Женя Кот.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар сделала неприятное замечание про мимику Надежды Мейхер.

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