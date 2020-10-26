Ольга Сумська викликала фурор поверненням на "Танці з зірками": її покликали ще

"Танці з зірками" в дев'ятому ефірі 25 жовтня дивували українців поверненням "випускників" шоу. Однією з таких стала Ольга Сумська, яка перетворила дует Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка у фантастичне тріо.

Суддя Влад Яма коментуючи танець тріо назвав Петрожицьку молодій Сумській і сказав, що ще через 14 років Ольга може знову вийти на паркет.

Нагадаємо, що Ольга Сумська танцювала на паркеті у першому сезоні "Танців з зірками" у 2006 році. У тому сезоні перемогли Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко.

Судді розкритикували Дар'ю, а ось Ольгу - навпаки багато хвалили і вітали з поверненням на проєкт.

Зазначимо, що хоча Дар'я та Ігор набрали за свій модерн найменше балів - 30, їм не довелося "танцювати за життя". Петрожицька добровільно зійшла з дистанції. Судді не були проти, тому Надія Мейхер і Кирило Васюк, Сергій Танчинець і Цибульська Яна продовжили участь у проєкті.

Дар'я Петрожицька, Ігор Гелуненко і Ольга Сумська, модерн (відео: YouTube/Танці з зірками).

Відзначимо, що замість Діми Жука, який захворів на коронавірус, з Юлією Саніною танцював Дмитро Дікусар. Третім до них приєднався переможець минулого сезону Женя Кот.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар зробила неприємне зауваження про міміку Надії Мейхер.