RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ольга Сумська викликала фурор поверненням на "Танці з зірками": її покликали ще

Автор: Світлана Мащенко

На "Танцях з зірками" в 9 ефірі виступали "ветерани" проекту

"Танці з зірками" в дев'ятому ефірі 25 жовтня дивували українців поверненням "випускників" шоу. Однією з таких стала Ольга Сумська, яка перетворила дует Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка у фантастичне тріо.

Суддя Влад Яма коментуючи танець тріо назвав Петрожицьку молодій Сумській і сказав, що ще через 14 років Ольга може знову вийти на паркет.

Нагадаємо, що Ольга Сумська танцювала на паркеті у першому сезоні "Танців з зірками" у 2006 році. У тому сезоні перемогли Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко.

Судді розкритикували Дар'ю, а ось Ольгу - навпаки багато хвалили і вітали з поверненням на проєкт.

Популярні новини

Зазначимо, що хоча Дар'я та Ігор набрали за свій модерн найменше балів - 30, їм не довелося "танцювати за життя". Петрожицька добровільно зійшла з дистанції. Судді не були проти, тому Надія Мейхер і Кирило Васюк, Сергій Танчинець і Цибульська Яна продовжили участь у проєкті.

Дар'я Петрожицька, Ігор Гелуненко і Ольга Сумська, модерн (відео: YouTube/Танці з зірками).

Відзначимо, що замість Діми Жука, який захворів на коронавірус, з Юлією Саніною танцював Дмитро Дікусар. Третім до них приєднався переможець минулого сезону Женя Кот.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар зробила неприємне зауваження про міміку Надії Мейхер.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Танцы со звездами