Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями (видео)

Оля Полякова всегда поражает невероятными перевоплощениями в шоу "Маска" - она уже была и брюнеткой, и блондинкой, и даже с розовыми прядями.
Но в последнем выпуске шоу канала "Украина" певица превзошла саму себя, появившись в эфире с красными волосами.
Оля Полякова (кадр из видео)
Черное кожаное мини-платье со шнуровками подчеркнуло стройную фигуру Оли, эффектно оголяя определенные части тела.
Завершили этот сексуальный образ чокер с шипами, мерцающая красная перчатка и оригинальная маска.
"Я обожаю перевоплощение и очень счастлива, что в "Маске" могу примерить совершенно разные образы. Ну где бы я еще появилась с красными волосами!" - прокомментировала свой новый лук Полякова.
Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")
В таком дерзком образе звезда также раскрыла свои сексуальные фантазии.
Так, перед выходом на сцену "Маски" один из участников (Кажан) подарил звездным экспертам разнообразные интимные аксессуары, которые у Оли вызвали особую реакцию.
"Ой, это что? А, "розчепірка"... Для ручек, для ножек... Я такое люблю!" - прокомментировала звездный детектив "Маски".
Напомним, что ведущий "Маски" Владимир Остапчук одним из первых получил третью дозу COVID-вакцины и рассказал про "побочки".
Но ничто не помешает ему появиться в образе дерзкого преступника из сериала "Бумажный дом" в новом выпуске шоу.
Кроме того, в праздничном спецвыпуске "Маски", который выйдет накануне Нового года 2022, Владимир обещает вообще поразить зрителей так, что у всех "отберет речь".