Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями (видео)

Оля Полякова (кадр из видео)

Черное кожаное мини-платье со шнуровками подчеркнуло стройную фигуру Оли, эффектно оголяя определенные части тела.

Завершили этот сексуальный образ чокер с шипами, мерцающая красная перчатка и оригинальная маска.

"Я обожаю перевоплощение и очень счастлива, что в "Маске" могу примерить совершенно разные образы. Ну где бы я еще появилась с красными волосами!" - прокомментировала свой новый лук Полякова.

Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")

В таком дерзком образе звезда также раскрыла свои сексуальные фантазии.

Так, перед выходом на сцену "Маски" один из участников (Кажан) подарил звездным экспертам разнообразные интимные аксессуары, которые у Оли вызвали особую реакцию.

"Ой, это что? А, "розчепірка"... Для ручек, для ножек... Я такое люблю!" - прокомментировала звездный детектив "Маски".