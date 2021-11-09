Оля Полякова у шкіряній міні-сукні поділилась сексуальними фантазіями (відео)

Оля Полякова (кадр з відео)

Чорна шкіряна міні-сукня зі шнурівками підкреслила струнку фігуру Олі, ефектно оголяючи певні частини тіла.

Завершили цей сексуальний образ чокер з шипами, мерехтлива червона рукавичка й оригінальна маска.

"Я обожнюю перевтілення і дуже щаслива, що в "Масці" можу приміряти абсолютно різні образи. Ну де б я ще з’явилась із червоним волоссям!" - прокоментувала свій новий лук Полякова.

Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

У такому зухвалому образі зірка також розкрила свої сексуальні фантазії.

Так, перед виходом на сцену "Маски" один з учасників (Кажан) подарував зірковим експертам різноманітні інтимні аксесуари, які у Олі викликали особливу реакцію.

"Ой, це що? А, "розчепірка"… Для ручок, для ніжок... Я таке люблю!" - прокоментувала зірковий детектив "Маски".