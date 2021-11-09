Оля Полякова у шкіряній міні-сукні поділилась сексуальними фантазіями (відео)

Оля Полякова завжди вражає неймовірними перевтіленнями у шоу "Маска" - вона вже була і брюнеткою, і білявкою, і навіть з рожевими пасмами.
Та в останньому випуску шоу каналу "Україна" співачка перевершила саму себе, з’явившись в ефірі з червоним волоссям.
Оля Полякова (кадр з відео)
Чорна шкіряна міні-сукня зі шнурівками підкреслила струнку фігуру Олі, ефектно оголяючи певні частини тіла.
Завершили цей сексуальний образ чокер з шипами, мерехтлива червона рукавичка й оригінальна маска.
"Я обожнюю перевтілення і дуже щаслива, що в "Масці" можу приміряти абсолютно різні образи. Ну де б я ще з’явилась із червоним волоссям!" - прокоментувала свій новий лук Полякова.
Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")
У такому зухвалому образі зірка також розкрила свої сексуальні фантазії.
Так, перед виходом на сцену "Маски" один з учасників (Кажан) подарував зірковим експертам різноманітні інтимні аксесуари, які у Олі викликали особливу реакцію.
"Ой, це що? А, "розчепірка"… Для ручок, для ніжок... Я таке люблю!" - прокоментувала зірковий детектив "Маски".
Нагадаємо, що ведучий "Маски" Володимир Остапчук одним з перших отримав третю дозу COVID-вакцини і розповів про "побочки".
Але ніщо не завадить йому з'явитися у образі зухвалого злочинця з серіалу "Паперовий будинок" у новому випуску шоу.
Крім того, у святковому спецвипуску "Маски", який вийде напередодні Нового року 2022, Володимир обіцяє взагалі вразити глядачів так, що у всіх "відбере мову".