UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем

Автор: Марина Настевич

Оля Полякова устроила эффектный фотосет на берегу океана, позируя в соблазнительном наряде. Певица вместе с мужем и дочерьми отдыхает на Мальдивах и наслаждается каждой минутой на райских островах.

Красочными снимками звезда поделилась в своем Instagram.

Артистка позировала на берегу на фоне волн в эффектном атласном мини-платье белого цвета с цветочным принтом. Наряд на запах подчеркнул тонкую талию Поляковой, а глубокий вырез сделал акцент на ее бюсте.

Волосы певицы развеаются на ветру, а на лице совсем нет макияжа. Она выглядит счастливой и расслабленной.

Впрочем, Оля призналась, что ей бывает сложно забыть о работе.

"У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть те пару деньков, надо отдыхать! Но расслабиться до конца не могу, все время что-то решаю и о чем то беспокоюсь, сама себя задолбала!" - откровенно поделилась Полякова.

Звездная мама также выложила фото своих любимых дочерей - Маши и Алисы.

Оля Полякова показала яркие кадры с отдыха на Мальдивах с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети не остались равнодушными и засыпали Олю и ее дочерей восхищенными комментариями.

  • Какое красивое платье
  • Красотки вообще
  • Девчонки красуньки
  • У Вас красивые дети, но от Алисы я просто в восторге. У нее необычная внешность, и с взрослением она становится экзотической красоткой
  • Оля красотка!
  • Шикарная
  • Красивые все как богини! Особенно старшая дочка
  • Классный прикид
  • Какая красотка, платье вообще восторг
  • Прекрасная троица
  • Три необыкновенных красотки в райском месте

А в разделе сторис певица рассказала, что они переезжают на другой остров и показала редкий кадр с мужем Вадимом, который предпочитает оставаться вдали от камер. На снимке они едут на катере и 16-летняя Маша мило уснула на плече у папы.

Оля Полякова растрогала сеть редким снимком мужа и старшей дочки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали, что Маша Полякова очаровала фото на берегу океана - девушка позировала в красивом платье на фоне заката.

Читайте LITE в Google News
Оля ПоляковаМаша Полякова