Оля Полякова сразила наповал фигурой в мини и показала редкое фото с мужем

Артистка позировала на берегу на фоне волн в эффектном атласном мини-платье белого цвета с цветочным принтом. Наряд на запах подчеркнул тонкую талию Поляковой, а глубокий вырез сделал акцент на ее бюсте.

Волосы певицы развеаются на ветру, а на лице совсем нет макияжа. Она выглядит счастливой и расслабленной.

Впрочем, Оля призналась, что ей бывает сложно забыть о работе.

"У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть те пару деньков, надо отдыхать! Но расслабиться до конца не могу, все время что-то решаю и о чем то беспокоюсь, сама себя задолбала!" - откровенно поделилась Полякова.

Звездная мама также выложила фото своих любимых дочерей - Маши и Алисы.

Оля Полякова показала яркие кадры с отдыха на Мальдивах с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети не остались равнодушными и засыпали Олю и ее дочерей восхищенными комментариями.

Какое красивое платье

Красотки вообще

Девчонки красуньки

У Вас красивые дети, но от Алисы я просто в восторге. У нее необычная внешность, и с взрослением она становится экзотической красоткой

Оля красотка!

Шикарная

Красивые все как богини! Особенно старшая дочка

Классный прикид

Какая красотка, платье вообще восторг

Прекрасная троица

Три необыкновенных красотки в райском месте

А в разделе сторис певица рассказала, что они переезжают на другой остров и показала редкий кадр с мужем Вадимом, который предпочитает оставаться вдали от камер. На снимке они едут на катере и 16-летняя Маша мило уснула на плече у папы.

Оля Полякова растрогала сеть редким снимком мужа и старшей дочки (фото: instagram.com/polyakovamusic)